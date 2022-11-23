Пранкер Лексус: во время розыгрыша главы Польши «отшили» настоящего Макрона

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пранкеры Лексус и Вован

Во время разговора президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами Вованом и Лексусом от имени французского лидера Эммануэля Макрона сам Макрон также пытался поговорить с главой Польши, но был принят за телефонного хулигана, рассказал «Народным Новостям» пранкер Лексус. Он уточнил, что номер политика у пранкеров был еще с прошлого телефонного разговора с ним, а Дуда и сам планировал связываться с мировыми лидерами в этот же день.

Видимо, до нас уже канцелярия Макрона согласовала этот разговор. Макрон пытался позвонить Дуде в этот момент. Но настоящего Макрона отшили в канцелярии, потому что посчитали, что он телефонный хулиган. <...> Поэтому Макрону пришлось говорить с премьер-министром. Видимо, мы просто вклинились в этот удачный момент, — объяснил Лексус.

Ранее в разговоре с пранкерами президент Польши признался, что не хотел бы начинать войну с Россией, и добавил, что ведет себя «крайне осторожно». Сам диалог состоялся 15 ноября, в день, когда произошел инцидент с попаданием ракеты на территорию Польши. Тогда Дуда отметил, что, «вероятно, это была российская ракета».

Польский президент подчеркнул, что сообщил о ЧП американскому лидеру Джо Байдену и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. По словам Дуды, украинский глава Владимир Зеленский сразу обвинил в инциденте Россию, заявив, что у него есть доказательства причастности Москвы.