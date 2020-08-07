Пранкер Лексус о задержании 33 россиян в Минске: «Ничего уникального»

https://static.news.ru/photo/6160a180-d8c5-11ea-837b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Столяров Фото: Lexusprank/twitter.com

Российский пранкер Алексей Столяров, известный под псевдонимом Лексус, заявил, что в задержании на территории Белоруссии 33 российских граждан ничего удивительного нет.

По его словам, это точно не спецоперация Службы безопасности Украины. Военные действуют по приказу, именно поэтому они попали в ловушку. При этом он не понимает, как информация о сотрудниках ЧВК Вагнер попала белорусским спецслужбам.

Я могу это назвать обычным пранком. Тут ничего уникального нет. Эти методики мы уже давным-давно опробовали на спецслужбах Украины и на украинских боевиках. И украинцы точно так же опробовали их в отношении наших бойцов, которые воевали на стороне Донбасса. Мы можем вспомнить случаи, когда точно так же выманивались некоторые ополченцы на другие территории, совершенно нейтральные, и в дальнейшем сдавались местным спецслужбам, — отметил Лексус в интервью KP.RU.

Он думает, что спецслужбы нашли и подкупили человека, который позже всех сдал. Эта ситуация похожа на методы СБУ.

Достаточно вспомнить, как они заводили уголовное дело на Саакашвили за измену родине — нанимали человека, который играл роль связного с Россией, чтобы обвинить Мишико в том, что его акции протеста финансировал олигарх Сергей Курченко. Там и переписки были сфальсифицированы. История с Бабченко об этом же, — подытожил Столяров.

30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.

Выдать эту группу лиц уже попросил Киев. Накануне генпрокуроры Украины и Белоруссии вели переговоры об экстрадиции. Днём ранее тема задержания 33 россиян стала предметом телефонного разговора Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским. Первый заявил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по вопросу россиян в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений.

Как сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, российские граждане, которых в Минске называют наёмниками ЧВК Вагнера, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. Дипломат предположил, что они направлялись в третью страну и, опоздав на рейс из Минска, решили остановиться в санатории. По слова Мезенцева, каждый из приехавших россиян имел трудовой договор с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Белоруссии. Он подчеркнул, что трактовка этого инцидента как попытки вмешательства в выборы президента Белоруссии помогает «недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения» между странами, писал NEWS.ru.