Познер возразил Путину по вопросу обязательной вакцинации

Ведущий Первого канала Владимир Познер заявил, что в отличие от президента России Владимира Путина выступает за обязательную вакцинацию от COVID-19. При этом она не должна быть принудительной на законодательном уровне, написал журналист на сайте «Познер Online».

Я, в отличие от президента Путина, за обязательность вакцинации. Причём не путём указа, а путём создания таких условий, при которых будет крайне неприятно существовать без вакцинации, без QR-кода, — заявил Познер.

Он отчасти согласился с позицией президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию, поскольку она приведёт к тому, что граждане начнут покупать липовые справки о якобы сделанных прививках от COVID-19. Но, по мнению телеведущего, таких людей будет меньше, чем тех, кто предпочтёт вакцинироваться.

Познер считает, что необходимо ввести систему пропусков по QR-кодам для входа в кинотеатры, музеи, рестораны и любые виды транспорта.

Ранее Познер заявил, что не понимает, почему население отказывается привиться от коронавирусной инфекции. Шоумен добавил, что обрадовался, узнав о регистрации в РФ препарата «Спутник V», и полностью вакцинировался в конце февраля. Он готов привиться и в третий раз, если понадобится.