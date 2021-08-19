Познер объяснил недоверие россиян к вакцине от COVID-19

Российский телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос зрителя в социальной сети Instagram, объяснил недоверие граждан РФ к вакцинации от COVID-19. Журналист отметил, что ему самому непонятны причины нежелания населения привиться от коронавирусной инфекции.

Я думаю, отчасти это результат каких-то слухов, результат конспирации, распространения слухов о «чипизации», о том, что таким образом хотят нас контролировать. А поскольку у нас люди вообще недоверчивые (по понятным историческим причинам — их уже очень много раз обманывали), то возникло это недоверие, — подчеркнул Познер.

Шоумен добавил, что обрадовался, узнав о регистрации в РФ препарата «Спутник V», и полностью вакцинировался в конце февраля. Он готов привиться и в третий раз, если понадобится.

У меня нет никаких сомнений в пользе вакцинации. Более того, я абсолютно убеждён, что если вакцина полностью и не защищает от заболевания, то благодаря ей само заболевание проходит намного легче, чем когда вакцины нет, — резюмировал Познер.

Накануне он, отвечая на вопрос зрительницы в Instagram об отношении к немцам-ровесникам или старше, рассказал, что вырос с ненавистью к Германии и её народу. Журналист признался, что четыре года, проведённые в данной стране в юности, стали самыми тяжёлыми в его жизни. Он добавил, что его ровесники-немцы не имеют отношения к зверствам нацистов, так как к концу Второй мировой войны им также было 10-11 лет, и эти немцы не могут отвечать за преступления Адольфа Гитлера.

Ранее Познер заявил, что действия Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в августе 1991-го оказались провальными, так как все события в основном проходили в Москве, другая же часть СССР оказалась довольно пассивной. Журналист подчеркнул, что в столице «безусловное большинство» жителей являлись сторонниками перестройки и соответствующих изменений. Он добавил, что руководителям ГКЧП, вероятно, «не хватило жёсткости».