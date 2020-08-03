Познер сравнил запрет RT в Латвии с борьбой СССР с «вражескими голосами»

https://static.news.ru/photo/22bc2864-d5be-11ea-a523-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский журналист Владимир Познер, комментируя запрет вещания телеканалов RT на территории Латвии и Литвы, заявил, что эта мера неэффективна.

Я отношусь к таким запретам отрицательно. Это напоминает мне Советский Союз, когда вражеские голоса были запрещены. Их глушили со страшной силой, а люди всё равно слушали. По моим данным, порядка 40 миллионов человек регулярно слушали эти самые «вражеские голоса». На мой взгляд, любой запрет — это проявление слабости, — подчеркнул телеведущий в интервью латвийскому Youtube-проекту «И Грянул Грэм».

По его словам, латвийские власти, принимая подобные решения, лишь показали то, что у российских каналов есть сила, которую они боятся.

Ранее Литва запретила трансляцию пяти каналов RT, поскольку СМИ якобы связаны с журналистом Дмитрием Киселёвым, который находится под санкциями Европейского союза. Решение вступило в силу 9 июля.

В Литве идёт вещание пяти каналов группы RT: сам RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Их ретранслируют операторы кабельного и прочего телевидения Balticum, Consilium Optimum и Penki kontinentai, а также интернет-телевидение megogo.net.

Дмитрий Киселёв формально не имеет отношения к холдингу RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Вместе с тем главным редактором информагентства является Маргарита Симоньян, которая также работает и главредом RT.

Киселёв уже заявил, что вместе с коллегами «искренне посмеялся» над решением латвийских властей, которое стало показателем их «уровня глупости и неосведомлённости». По его словам, политики «элементарно попали впросак».

Маргарита Симоньян, в свою очередь, также напомнила, что местные власти давно заблокировали Sputnik — и это не мешает ему быть эффективным ресурсом.

Дмитрий Киселёв был внесён в санкционный список из-за присоединения Крыма к России в 2014 году. По мнению его составителей, журналист активно поддерживал «введение российских войск на Украину». Теперь на Киселёва распространяются визовые и финансовые ограничения.

Как писал NEWS.ru, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Россия будет вынуждена принять зеркальные меры в отношении СМИ Великобритании в случае запрета вещания RT.