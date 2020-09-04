Познер рассказал о феномене жалости к США

https://static.news.ru/photo/43a5e7ea-ee91-11ea-8673-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский журналист Владимир Познер считает, что отношение к США в мире за последнее время сильно изменилось, и сейчас страну чаще жалеют, чем любят, боятся или ненавидят.

По его мнению, сегодня Соединённые Штаты больше не выступают неоспоримым примером для многих людей, сообщает РИА Новости.

Телеведущий отмечает, что раньше США могли вызывать разные чувства у жителей других стран, но их никогда не жалели.

Этого не было, не было, не было и произошло. Отчего? Стоило бы подумать на эту тему, это же не просто так, — считает Познер.

Он напомнил о том, какие беспорядки сейчас происходят в Штатах, и добавил, что сегодня Америка не была так разобщена со времён гражданской войны в 1860-х годах.

У меня есть чёткое ощущение, что Америка, которая в течение довольно долгого времени была, безусловно, страной номер один, с точки зрения экономики и не только, постепенно идёт под гору, постепенно она теряет ту привлекательность, которая у неё была, — сказал журналист, подчеркнув, что не знает, есть ли у страны понятный выход из сложившейся ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что Познер заявил об отставании России от Запада и отметил положительные стороны такого положения дел.