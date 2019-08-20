https://static.news.ru/photo/95ed88da-c36f-11e9-96a8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский телеведущий Владимир Познер, комментируя увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, отметил, что это надо было сделать сразу после скандала с Путиным, а не спустя два месяца.

Лексика, которую господин Габуния использовал в своем «знаменитом» выступлении, для меня просто неприемлема, — подчеркнул Познер в беседе с URA.RU .

Габуния 7 июля в своей авторской программе P.S. обматерил Путина. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили. При этом российский президент высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении грузинского журналиста, а также выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии.

Как писал News.ru, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил о решении уволить Габунию и ещё несколько сотрудников компании.