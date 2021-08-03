Познер ответил на критику из-за молчания по поводу «ситуации в России»

Подписчица журналиста и телеведущего Владимира Познера раскритиковала его за «умалчивание» того, что происходит в России. Он ответил на своём личном сайте «Познер Online».

Я вас уверяю, что я говорю то, что думаю, и что не менее важно — думаю, что говорю, — написал Познер.

Таким образом он ответил на вопрос, виноват ли в его ангажированности финансовый вопрос, или же журналист чувствует какую-то опасность. Он добавил, что в России ему ничего не угрожает, но его представление по поводу ситуации в стране, вероятно, отличается от представления автора письма.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на слова Познера, который усомнился в целесообразности проведения Олимпийских игр. Познер назвал Олимпиаду ненужной. Однако, по мнению руководителя ОКР, Игры необходимы для того, чтобы исполнились мечты спортсменов.