Познер объяснил своё молчание по поводу инцидента в Тбилиси

https://static.news.ru/photo/7d96e34e-932a-11eb-88df-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Владимир Познер прокомментировал отсутствие комментариев по поводу протестных акций в Тбилиси, которые начались после его приезда в город.

Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду, — написал телеведущий на своей странице в Instagram.

Подписчики по-разному отреагировали на отзыв журналиста. Некоторые поддержали и поздравили с днём рождения, другие, напротив, раскритиковали. Один человек пригласил Познера посетить Армению.

Владимир Познер покинул территорию Тбилиси после протестов в грузинской столице против самого телеведущего. Об этом сотрудники местного Первого канала рассказали 1 апреля. Журналист прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения. Улететь в Россию он намеревался 3 апреля. Однако возле гостиницы, где поселился телеведущий, собрались протестующие, требующие выдворить его из страны. В качестве одной из причин называется то, что Познер якобы не признаёт территориальной целостности Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.

Как сообщал NEWS.ru, бывший глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили заявил, что инцидент с российским журналистом отрицательно скажется на притоке иностранной валюты в национальную экономику и подорвёт репутацию Грузии среди туристов в России.