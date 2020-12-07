Познер не увидел аналогию между поражением Трампа и смертью Кеннеди

https://static.news.ru/photo/9bc9670e-386e-11eb-8520-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский телеведущий Владимир Познер откликнулся на комментарий одного из зрителей, сравнившего поражение американского президента Дональда Трампа на выборах с убийством Джона Кеннеди в 1963 году.

Ведущий подчеркнул, что не видит аналогию между этими двумя событиями. По мнению Познера, некорректно заявлять, что от Трампа, как и от Кеннеди, «избавились серьёзные люди» как от неудобного президента, пишет Lenta.ru.

Трампа никто не убивал, да и не «избавились» от него: он проиграл выборы, причём по собственной глупости, — сказал журналист.

Он подчеркнул, что во многом исход выборов был определён ошибками администрации Трампа в борьбе с пандемией COVID-19.

Я не вижу ничего общего между Джоном Кеннеди, которого обожала вся Америка, и Дональдом Трампом, которого ненавидят больше половины американцев, — заявил Познер.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Познер заявлял , что США прошли пик своего развития и находятся в упадке. Он подчеркнул, что от этого страна не развалится, но пройдёт через мучительный и тяжёлый период.