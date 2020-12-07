Познер не увидел аналогию между поражением Трампа и смертью Кеннеди

Российский телеведущий Владимир Познер откликнулся на комментарий одного из зрителей, сравнившего поражение американского президента Дональда Трампа на выборах с убийством Джона Кеннеди в 1963 году.
Ведущий подчеркнул, что не видит аналогию между этими двумя событиями. По мнению Познера, некорректно заявлять, что от Трампа, как и от Кеннеди, «избавились серьёзные люди» как от неудобного президента,
Трампа никто не убивал, да и не «избавились» от него: он проиграл выборы, причём по собственной глупости, — сказал журналист.
Он подчеркнул, что во многом исход выборов был определён ошибками администрации Трампа в борьбе с пандемией COVID-19.
Я не вижу ничего общего между Джоном Кеннеди, которого обожала вся Америка, и Дональдом Трампом, которого ненавидят больше половины американцев, — заявил Познер.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Познер