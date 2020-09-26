Познер назвал «идиотством» отношение Запада к вакцине из РФ

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Автошколы обратились к МВД с просьбой доработать регламент по приёму экзаменов на права. Организации ссылаются на слишком размытые и непонятные формулировки в документе.

Новый порядок прохождения практической части экзамена должен вступить в силу в 2021 году. В нём нет деления на «площадку» и «город», ученикам разрешать выезжать на трассы. Представители автошкол считают, что...