Познер назвал «идиотством» отношение Запада к вакцине из РФ

https://static.news.ru/photo/6554b98c-0130-11eb-b3cc-fa163e074e61_660.jpgВладимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по вакцине от коронавируса «Спутник V», разработанной центром Гамалеи. По его словам, повода сомневаться в правдивости заявлений учёных из РФ, у него нет.
Что до Запада, то, к сожалению, политика берёт верх над разумом. Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так, — цитирует Познера РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что уже более трёх тысяч москвичей сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. По словам градоначальника, все привитые чувствуют себя хорошо, проблем не возникло ни у одного человека. Собянин добавил, что сам прошёл процедуру привития.