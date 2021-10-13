Пожилым москвичам назвали условия получения дополнительных 10 тысяч рублей

Жители Москвы старше 65 лет, которые с 23 июня по 31 декабря 2021 года прошли первый этап вакцинации, смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье». Такое постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в это время. В подарочный набор «С заботой о здоровье» входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций. С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тыс. пенсионеров Москвы.

Правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам — участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19. Начиная с 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы Собянина.

Для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания города Москвы. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

Ранее сообщалось, что минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой увеличат до 21 193 рублей в месяц. Отмечается, что в предыдущий раз её повышали в январе — на 3,7%, до 20 222 рублей. Городскую доплату получают 2,1 млн московских пенсионеров. В проект бюджета на 2022 год также заложили индексацию социальных пособий на 4,8%.