Пожилые беженцы из ЛНР рассказали об обстрелах в регионе

Жители Луганской Народной Республики пенсионеры Ольга и Виктор одними из первых эвакуировались из ЛНР, так как в 2014 году никакой эвакуации из области не было и в результате военных действий погибло много людей. Пожилые люди уверяют, что им страшно из-за конфликта на Украине, пишет «КП-Новосибирск».

Мы знаем, что такое война. Однажды я попал под обстрел — отбросило ударной волной в стену здания, а женщину на балконе напротив убило осколками, — вспомнил Виктор.

Его супруга также рассказала, как в первые годы военных действий люди пряталась в подвалах. По её словам, в таких условиях выросло целое поколение детей, они скоро пойдут в первый класс. Пенсионеры очень нервничают из-за происходящего и надеются, что им скоро удастся вернуться домой.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР на территорию России была объявлена в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили более 40 российских регионов.

Ранее юрист Юрий Капштык рассказал о правах беженцев в России. По его словам, имеют право на получение финансовых выплат, обеспечение жильём, а также оказание медицинской помощи и организацию питания.