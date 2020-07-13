Пожар на складе в Самаре не сказался на качестве воздуха

https://static.news.ru/photo/a4d86a6c-c51d-11ea-82d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 63.mchs.gov.ru

Пожар на складе в Самаре не повлиял на качество воздуха. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе не превышена.

Об этом РИА Новости сообщил начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко. По данным ГУ МЧС, на загоревшемся складе находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование.

Замеры воздуха проводят две лаборатории. По словам Бойко, дым поднимается на высоту до 100 метров и на этой высоте по ветру уходит в сторону Волги. При этом запах чувствуется на Заводском шоссе.

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл в Советском районе на Профильной улице, дом 6. Информация о возгорании поступила пожарным в 14:30 (13:30 мск). Позднее сообщалось, что площадь пожара на складе достигла 7,5 тысячи квадратных метров, а всего огонь прошёл 10 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают 95 сотрудников оперативных служб и 31 единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет.