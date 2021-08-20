Появились новые детали убийства школьницы в Тюмени

Появились подробности убийства восьмилетней Анастасии Муравьёвой в Тюмени. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Девочку нашли неподалёку от АЗС на улице Домостроителей, тело было в чёрном пакете. Руки убитой оказались связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем. Также в пакете обнаружили её вещи. Подозреваемых по делу нет, существует версия о серийном маньяке: в Тюмени пропали шестеро детей за последние 20 лет.

О том, что в городе может действовать маньяк, сообщал председатель Тюменской региональной общественной организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский. Он рассказал о прогнозе специалиста по составлению психологического профиля преступников, который во время поисков другой исчезнувшей школьницы Ани Анисимовой рассказал, что вероятный убийца ещё может вернуться в город через 8–10 лет.

Участие в расследовании принял московский следователь Евгений Карчевский, работавший по делу ангарского маньяка Михаила Попкова.

Ранее следствие подтвердило личность погибшей, её действительно оказалась пропавшая 30 июня Анастасия Муравьёва.