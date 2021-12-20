Появились кадры огромного особняка экс-вице-премьера Крыма Серова в Судаке

Кадры роскошного огромного особняка бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова опубликованы в Сети. Больше похожий на дворец дом находится в Судаке, его площадь составляет 2450 квадратных метров, сообщает РЕН ТВ.

Серов получил участок в аренду в 2017 году сроком на 39 лет, до 2056 года. В доме могут проживать его жена и дети.

В 2019 году на чиновника завели уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. На тот момент Серов уже не имел отношения к Судаку и правительству республики. Он бежал и был объявлен в розыск. В доме экс-вице-премьера проводились обыски.

По некоторым данным, чиновник сводил тех, кто хотел прикупить участки в курортных зонах, с нужными людьми. Он скрывался два с половиной года, на днях Серова задержали в Краснодаре. В Крым его должны доставить в понедельник, 20 декабря.

Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года стало известно — следователи разыскивают бывшего вице-премьера по «судакским делам». Они касались выделения земельного участка в курортной зоне Судака в тот период, когда Серов руководил администрацией этого города. В Крыму Серов занимал пост вице-премьера с июля 2017 года по март 2018 года.