Потерявшегося в Челябинской области дошкольника нашли живым

Шестилетний мальчик, потерявшийся в Челябинской области, найден живым. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

В ведомстве отметили, что ребёнка осмотрели работники скорой помощи. Они оценили его состояние как удовлетворительное.

Инцидент произошёл в Брединском районе. О пропаже мальчика стало известно накануне. Примерно в середине дня он ушёл гулять и не вернулся.

В поисках были задействованы 127 человек и 29 единиц техники. В них также участвовали волонтёры и местное население.

Пропавшего мальчика нашёл лесник. Ребёнок находился примерно в трёх километрах от заимки «Плотникова», где проживает с родственниками.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в течение 10 дней велись поиски потерявшегося семилетнего мальчика. В компании сверстников и взрослых он ушёл купаться на протоку Сиговая и в какой-то момент его потеряли из виду. Тело мальчика было найдено в реке Туба около берега, на расстоянии 8,5 км ниже по течению реки от предполагаемого места утопления.