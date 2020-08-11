Потерпевший по делу Ефремова потребовал компенсацию в 6,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/d47dc5a8-dbc7-11ea-be36-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, Виталий требует от артиста возмещения морального вреда в размере 6,5 млн рублей.

Соответствующий иск был подготовлен адвокатом Сергеем Аверцевым, представляющим интересы Виталия Захарова.

Прошу признать Ефремова Михаила Олеговича гражданским ответчиком и взыскать с него в случае постановления в отношении него обвинительного приговора в счёт компенсации моего морального вреда 6 млн 500 тыс. рублей, — цитирует ТАСС содержание заявления.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня 2020 года. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, установила экспертиза. Также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

Артиста обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит до 12 лет колонии.

В число потерпевших по делу о ДТП помимо Виталия Захарова входят вдова погибшего, его младший сын и брат. Их интересы представляет адвокат Александр Добровинский.

Ранее NEWS.ru писал, что Ефремов на суде не признал себя виновным в смертельном ДТП. По словам его адвоката Эльмана Пашаева, актёр ничего не помнит, поскольку в момент происшествия был сильно пьян.