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Потерпевшие по делу Ефремова подали иски на 3 млн рублей

13:50, 06 октября 2020
Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова предъявили актёру иски о компенсации морального вреда на общую сумму в 3 млн рублей. Об этом сообщил их адвокат Александр Добровинский.

Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых, — рассказал юрист ТАСС.

Он пояснил, что его доверители изначально не хотели никакой компенсации от актёра. Однако теперь они занимаются основанием благотворительного фонда имени Сергея Захарова, погибшего в аварии, и считают, что эти средства могут помочь таким же пострадавшим, а также самому Ефремову в смягчении наказания.

Ранее вдова Захарова, его брат и младший сын потребовали от актёра в суде символической компенсации в размере одного рубля. Старший сын погибшего предъявил артисту иск на сумму свыше 7 млн рублей, но суд сократил размер компенсации до 800 тысяч.

Как писал NEWS.ru, Ефремов из этой суммы выплатил только 600 тысяч рублей. Об этом заявили как сам потерпевший, так и его защитник. Однако в апелляционной жалобе Ефремов написал, что погасил долг.

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