Потерпевшие по делу Ефремова подали иски на 3 млн рублей

https://static.news.ru/photo/a6c3c460-07c2-11eb-8f02-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова предъявили актёру иски о компенсации морального вреда на общую сумму в 3 млн рублей. Об этом сообщил их адвокат Александр Добровинский.

Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых, — рассказал юрист ТАСС.

Он пояснил, что его доверители изначально не хотели никакой компенсации от актёра. Однако теперь они занимаются основанием благотворительного фонда имени Сергея Захарова, погибшего в аварии, и считают, что эти средства могут помочь таким же пострадавшим, а также самому Ефремову в смягчении наказания.

Ранее вдова Захарова, его брат и младший сын потребовали от актёра в суде символической компенсации в размере одного рубля. Старший сын погибшего предъявил артисту иск на сумму свыше 7 млн рублей, но суд сократил размер компенсации до 800 тысяч.

Как писал NEWS.ru, Ефремов из этой суммы выплатил только 600 тысяч рублей. Об этом заявили как сам потерпевший, так и его защитник. Однако в апелляционной жалобе Ефремов написал, что погасил долг.