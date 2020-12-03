Постпред РФ при ЕС прокомментировал ситуацию с вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/64800022-355e-11eb-95a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Продвижение вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза не является самоцелью России. Главная задача правительства — организовать вакцинацию россиян, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Продвижение нашей вакцины на территории ЕС — это не самоцель для России и наших производителей, главная задача — обеспечить вакциной население России, — отметил Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что власти России должны наладить производство препарата в заинтересованных странах.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря откроют электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб.

Инициатива согласована с правительством РФ. С 5 декабря начнётся работа прививочных пунктов.