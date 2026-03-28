Постный яблочный пирог без яиц и масла: мягкий, ароматный и всегда удачный рецепт

Этот пирог — настоящее доказательство того, что постная выпечка может быть вкусной и уютной. Без яиц и сливочного масла он получается мягким, нежным и ароматным. Яблоки с медом и корицей создают ту самую домашнюю атмосферу, от которой сложно отказаться.

Ингредиенты:

мука — 300 г;

сахар — 150 г;

растительное масло — 100 мл;

вода — 200 мл;

сода — 1 ч. л.;

уксус — несколько капель;

яблоки — 6 шт.;

корица — 1 ч. л.;

мед — 3 ст. л.

Приготовление

В миске смешайте воду, сахар и растительное масло до растворения. Добавьте соду, гашенную уксусом, затем постепенно вмешайте муку — тесто должно получиться мягким. Разделите его на две части.

Яблоки очистите и нарежьте, смешайте с медом и корицей. В форму выложите первую часть теста, распределите начинку и накройте второй частью.

Выпекайте при 190 градусах около 40 минут до румяной корочки. Готовность проверьте шпажкой.

Дайте пирогу немного остыть — так он лучше держит форму. Подавайте с чаем: вкус остается отличным даже на следующий день.

