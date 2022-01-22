Поставщика софта Минобороны признали банкротом за долг в 3,57 млрд рублей

АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ), являющийся поставщиком софта для Министерства обороны РФ, был признан банкротом, сообщает «Коммерсант». Решение об этом принял девятый арбитражный апелляционный суд.

По некоторым данным, долг предприятия превысил сумму в 3,57 млрд рублей, при этом крупнейшими кредиторами его являются непосредственно структуры самой госкорпорации. Как пишет издание,банкротом IT-подрядчика Минобороны признал девятый арбитражный апелляционный суд.

В качестве компенсации средств кредиторы планируют забрать главный актив подрядчика — четырёхэтажный особняк, расположенный на Тверском бульваре Москвы. Его стоимость составляет около 7 млрд рублей.

Что касается разработок института, то они будут переданы для завершения проектов в профильные структуры холдинга. В их числе находятся геоинформационные системы, системы распознавания лиц, а также управления базами данных и прочие проекты.

Ранее сообщалось, что госкомпания «Роснано» находится на грани банкротства. Погасить свои долги перед кредиторами она без помощи государства не может. В финансовой отчётности «Роснано» за первое полугодие 2021 года говорилось, что компания обсуждает вопрос о предоставлении дополнительного финансирования со стороны акционера — государства. Предполагается, что без этой помощи она будет не в состоянии обслуживать долг.