Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ

https://static.news.ru/photo/06d8d922-b83f-11ea-8ab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

На здании посольства Великобритании в Москве появился флаг ЛГБТ, сотрудники диппредставительства пояснили, что это приурочено к 50-летию со дня первого прайд-парада, который прошёл в Нью-Йорке в 1970 году.

Флаг поднят в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества, их прав и свобод, говорится в Telegram-канале посольства.

ЛГБТ-люди не требуют для себя особых привилегий, они просят лишь о достойном и уважительном отношении к себе и предоставлении им тех же прав, которые имеют остальные люди. Поэтому мы абсолютно не приемлем любые формы дискриминации по каким-либо признакам, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, — отметили дипломаты.

Флаг ЛГБТ, ставший символом сообщества, создан американским художником Гилбертом Бейкером и впервые был поднят 25 июня 1978 года во время парада Gay Freedom Day в Сан-Франциско.

25 июня 2020 года, в годовщину парада, такой же флаг появился на здании посольства США в Москве.

Как писал NEWS.ru ранее, российский МИД в ироничной форме ответил на появление радужного флага ЛГБТ на здании посольства США в Москве. Представители внешнеполитического ведомства разместили в комментариях под постом о растяжке на странице диппредставительства в соцсети композицию знаменитого французского композитора Поля Мориа «Шалунья».