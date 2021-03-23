Пособия вставшим на учёт на ранних сроках беременности могут увеличить

https://static.news.ru/photo/7f11cb9a-8c80-11eb-903f-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Размер пособий женщинам, которые встали на учёт на ранних сроках беременности, может быть увеличен. Такую перспективу не исключил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По его словам, сейчас в ведомстве решают, как реализовать эту идею.

Тема увеличения пособия за раннюю постановку на учёт, на раннем сроке, мы в настоящее время тоже прорабатываем, — приводит РИА Новости слова Пудова, сказанные на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Замглавы Минтруда отметил, что эта инициатива финансово затратная, поэтому при её воплощении придётся найти разумный компромисс. Конкретные суммы увеличенных пособий Пудов называть не стал, отметив, что тема находится на обсуждении.

Ранее, как писал NEWS.ru, юристы рассказали, в каких случаях россиянам могут отказать в выплатах на детей от трёх до семи лет.