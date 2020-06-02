Пособия и пенсии россиян стали неприкосновенными для приставов

https://static.news.ru/photo/99f1b9de-a4be-11ea-b0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России вступил в силу закон, согласно которому судебные приставы не могут взимать долги граждан с социальных выплат — компенсаций, пенсий, пособий. Эти доходы получат специальную маркировку в расчётных документах, которая будет означать невозможность их списания по исполнительному листу.

Нововведение прокомментировал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что ранее приставы могли списать задолженность с любых доходов гражданина. Такая ситуация была несправедливой: государство оказывает поддержку, например, малоимущему или безработному, а эти средства сразу же уходят в пользу государства из-за неоплаты счетов ЖКХ или другой задолженности.

Новый закон изменит ситуацию. Центробанк внедрит технологию социального «окраса» пенсий и пособий, и они станут неприкосновенными, пояснил парламентарий.

Задолженность, конечно, никуда не пропадает, но она не может быть ликвидирована путём снятия средств, которые получают граждане в качестве мер социальной поддержки, — цитирует Нилова радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что приставам запретят изымать у должников домашних животных, мебель и бытовую технику. Мораторий вводится на время пандемии и, предположительно, будет действовать до 1 октября.