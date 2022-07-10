Последние тесты Тинькова показали полную ремиссию после лечения лейкемии Борющийся с лейкемией бизнесмен Тиньков рассказал, что его последние тесты показали полную ремиссию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Тиньков

Бизнесмен Олег Тиньков написал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ), что у него наблюдается полная ремиссия после лечения лейкемии. Это произошло через два года с момента пересадки костного мозга.

При этом не верьте, кто говорит, что это возьмет год, это минимум два, у меня вот три уже почти. На днях получил очередной молекулярный тест — полная ремиссия. Излечиться можно, нужно терпеть, и это очень трудно, я знаю, но верьте, — написал он.

В октябре 2019 года у Тинькова был выявлен рак крови. Впоследствии бизнесмен успешно перенес операцию по трансплантации костного мозга, после чего смог выйти в ремиссию. Тиньков отметил, что есть реакция «трансплантат против хозяина», влияющая на глаза, но это «плата за ремиссию».

19 апреля Тиньков в социальных сетях резко выступил против спецоперации России на Украине, что вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны высокопоставленных чиновников. Они призвали убрать любое упоминание о бизнесмене из госпроектов.

Тинькофф Банк, который носил имя бизнесмена со дня его основания в 2006 году, принял решение провести ребрендинг, чтобы «разорвать связь» с Тиньковым.