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После жары в Москве резко похолодает на 10 градусов

02:21, 16 мая 2021

В начале недели в Москве и остальном Центральном федеральном округе температура поднимется до 30–32 градусов, но после этого резко начнёт снижаться и придёт к климатической норме в 15–20 градусов. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так будет делиться неделя: сначала очень жаркая погода (понедельник-вторник), затем ослабление жары и возвращение к обычной, нормальной погоде, — отметил он.

Ночью температура будет опускаться до 10 градусов, днём поднимется максимум до 20. На данный момент температура превышает нормальные показатели на восемь градусов.

Во Владимирской и Костромской областях будет даже жарче, чем в Москве, из-за переноса горячего воздуха.

Ночь на вторник,18 мая, будет очень тёплой, до 15–18 градусов.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что россиянам стоит приготовиться к жаре, регионы ожидает серьёзное потепление.

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