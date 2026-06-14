Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 13:10

После этого трюка морковь как с картинки: зола помогает вырастить крупные корнеплоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие огородники прореживают морковь как придется, а потом удивляются мелким и кривым корнеплодам. Но есть старый способ, который помогает вырастить сладкую и ровную морковь без дорогих средств. Все дело в обычной древесной золе.

После прореживания в почве остаются пустоты, а запах потревоженной ботвы быстро привлекает морковную муху. Чтобы защитить грядки, опытные дачники сразу присыпают рядки просеянной золой. Она отпугивает вредителей, слегка подсушивает почву и одновременно подкармливает растения калием.

Прореживать морковь лучше после полива или дождя. Между ростками сначала оставляют около сантиметра, позже — 3–4 сантиметра. После процедуры достаточно слегка припудрить землю золой и не поливать грядку до следующего дня. Использовать можно только золу от чистой древесины.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что морковь выросла ровной, сладкой и почти без повреждений. А еще она советует сразу убирать выдернутую ботву с грядки, чтобы лишний запах не привлекал морковную муху.

Ранее сообщалось, что весной виноград решает, каким будет урожай — крупным и сладким или мелким и кислым. В этот момент одна правильная подкормка способна заменить сезон «химии».

Проверено редакцией
Читайте также
В Московском зоопарке родились редкие тропические бабочки
Общество
В Московском зоопарке родились редкие тропические бабочки
Известную «звездную стилистку» обвинили в торговле «палью»
Общество
Известную «звездную стилистку» обвинили в торговле «палью»
Как подготовить овощи и зелень к заморозке: плюсы, минусы и что приготовить
Семья и жизнь
Как подготовить овощи и зелень к заморозке: плюсы, минусы и что приготовить
Врач ответила, нужно ли выпивать стакан воды после чашки кофе
Здоровье/красота
Врач ответила, нужно ли выпивать стакан воды после чашки кофе
Жарю лук и делаю морковь фри: собираю салат «Любимый» с курицей — простые ингредиенты дают классный вкус не хуже ресторанных салатов
Общество
Жарю лук и делаю морковь фри: собираю салат «Любимый» с курицей — простые ингредиенты дают классный вкус не хуже ресторанных салатов
Общество
советы
морковь
овощи
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пожелал удачи российским бойцам под Запорожьем
Раскрыто, на какие международные соревнования поедут россияне
Россиянам ограничили покупку редкого товара в интернете
В лесопарке Екатеринбурга обнаружили труп неизвестного мужчины
В Госдуме предложили расширить меры поддержки многодетных семей
Армия Израиля дала жесткий ответ на атаки «Хезболлы»
Российские дроноводы разнесли позицию запуска ударных БПЛА ВСУ
Питон застрял в стене дома на севере Москвы
В МВД предупредили о широком распространении схем вовлечения в преступления
Почти 20 собак стали жертвами крупного пожара в Тверской области
Обстановка в Крыму 14 июня: что с поездами, пересадка на автобус в Керчи
Новый сокрушительный ливень уже на подходе: прогноз погоды в Москве
Девочка-подросток заблудилась в лесу и два дня выживала без еды и воды
Климатологи заметили признак скорой глобальной катастрофы
В Женеве заколотили фанерой десятки витрин
Удар по рынку в Сватово, гибель жителя Орла: как ВСУ атакуют РФ 14 июня
Пропавшего на острове в Карелии семилетнего мальчика нашли мертвым
Смерть 11-летней девочки вызвала массовые протесты
В Московском зоопарке родились редкие тропические бабочки
Лантратова помогла участнику СВО уволиться из армии после ранения
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.