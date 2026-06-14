После этого трюка морковь как с картинки: зола помогает вырастить крупные корнеплоды

После этого трюка морковь как с картинки: зола помогает вырастить крупные корнеплоды

Многие огородники прореживают морковь как придется, а потом удивляются мелким и кривым корнеплодам. Но есть старый способ, который помогает вырастить сладкую и ровную морковь без дорогих средств. Все дело в обычной древесной золе.

После прореживания в почве остаются пустоты, а запах потревоженной ботвы быстро привлекает морковную муху. Чтобы защитить грядки, опытные дачники сразу присыпают рядки просеянной золой. Она отпугивает вредителей, слегка подсушивает почву и одновременно подкармливает растения калием.

Прореживать морковь лучше после полива или дождя. Между ростками сначала оставляют около сантиметра, позже — 3–4 сантиметра. После процедуры достаточно слегка припудрить землю золой и не поливать грядку до следующего дня. Использовать можно только золу от чистой древесины.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что морковь выросла ровной, сладкой и почти без повреждений. А еще она советует сразу убирать выдернутую ботву с грядки, чтобы лишний запах не привлекал морковную муху.

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