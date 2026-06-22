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22 июня 2026 в 21:15

Посадите у крыльца — и все вокруг наполнится ароматом, а мошки будут облетать участок стороной

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы хотите, чтобы каждый выход на крыльцо превращался в ароматерапию, посадите цветы, чей запах разносится по всей округе.

Маттиола двурогая: ее невзрачные днем сиреневые цветки с наступлением сумерек раскрываются и наполняют сад густым сладковато-медовым ароматом с нотками фиалки и гвоздики, который разносится на десятки метров.

Душистый табак: его белые, розовые и фиолетовые воронковидные цветки распускаются после захода солнца и источают пьянящий аромат, напоминающий жасмин и ваниль, а селекционные сорта пахнут даже днем.

Резеда пахучая — старинный цветок, который сегодня незаслуженно забыт: ее желто-зеленые колосовидные соцветия выглядят скромно, но издают изысканный запах свежего сена с нотками меда и горького миндаля.

Гелиотроп — дневной парфюмер: его густые шапки темно-синих или фиолетовых цветков пахнут ванилью и корицей на протяжении всего дня, что отпугивает комаров и мошек.

Ранее были названы цветы на замену рудбекии и эхинацее.

Проверено редакцией
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