Посадите хоть вверх ногами, он все равно вырастет и зацветет: один куст — до 200 цветков

На одном кусте этого многолетника может распускаться более 200 цветков. Период цветения длится с июля по сентябрь, а при хорошем уходе — до первых заморозков.

Уникальность флоксов в невероятном разнообразии оттенков: от белоснежных и голубых до малиновых, фиолетовых и даже дымчатых с серебристым напылением. Есть сорта, меняющие окраску за время цветения, — как «вихрецвет», распускающийся чисто-белым, а к середине цветения превращающийся в оранжево-лососевое пламя.

Для дачи идеально подойдут устойчивые к болезням сорта. Например, флокс широколистный практически не поражается мучнистой росой. Из отечественных сортов абсолютно неприхотливы «успех» и «оленька» — их можно посадить хоть вверх ногами, а они все равно вырастут и зацветут.

Чтобы защитить флоксы от болезней, соблюдайте три правила: не загущайте посадки (кустам нужна циркуляция воздуха), не перекармливайте азотом и удаляйте сорняки. При первых признаках белого налета — мучнистой росы — опрыскайте растения раствором соды (50 г на 10 л воды) или припудрите мокрые листья древесной золой.

