Посадите этот цветок в самый темный угол сада — и он 15 лет будет радовать вас белыми колокольчиками

Посадите этот цветок в самый темный угол сада — и он 15 лет будет радовать вас белыми колокольчиками

Купена, или «садовый ландыш», — это многолетнее растение станет настоящей находкой для тех, кто хочет преобразить тенистые уголки дачи без лишних хлопот.

Ее изящные дугообразные стебли с поочередно расположенными листьями и нежными белыми цветками-колокольчиками, распускающимися в мае — июне, напоминают миниатюрные ландышевые грозди и создают в саду атмосферу лесной сказки.

Главное преимущество купены для дачи — феноменальная неприхотливость и выносливость: она прекрасно развивается даже в глубокой тени, под кронами старых деревьев или у северной стены дома.

Купена отличается завидной морозостойкостью, не требует укрытия на зиму, а также спокойно переносит периоды засухи, нуждаясь в поливе только в самое жаркое время. На одном месте купена может жить 10–15 лет без пересадки, с каждым годом становясь только пышнее и образуя плотные куртины, которые эффективно подавляют рост сорняков — вам не придется тратить время на прополку.

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