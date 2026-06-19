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19 июня 2026 в 03:46

Посадите этот цветок в самый темный угол сада — и он 15 лет будет радовать вас белыми колокольчиками

Фото: D-NEWS.ru
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Купена, или «садовый ландыш», — это многолетнее растение станет настоящей находкой для тех, кто хочет преобразить тенистые уголки дачи без лишних хлопот.

Ее изящные дугообразные стебли с поочередно расположенными листьями и нежными белыми цветками-колокольчиками, распускающимися в мае — июне, напоминают миниатюрные ландышевые грозди и создают в саду атмосферу лесной сказки.

Главное преимущество купены для дачи — феноменальная неприхотливость и выносливость: она прекрасно развивается даже в глубокой тени, под кронами старых деревьев или у северной стены дома.

Купена отличается завидной морозостойкостью, не требует укрытия на зиму, а также спокойно переносит периоды засухи, нуждаясь в поливе только в самое жаркое время. На одном месте купена может жить 10–15 лет без пересадки, с каждым годом становясь только пышнее и образуя плотные куртины, которые эффективно подавляют рост сорняков — вам не придется тратить время на прополку.

Ранее были названы 5 многолетников с розовыми цветами: растут в любой точке России.

Проверено редакцией
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