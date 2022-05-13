«Пора бы нам уже сделать вакцину против «омикрона» Вирусолог института Гамалеи Анатолий Альтштейн — о запуске в России испытания детской вакцины от коронавируса

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о том, что введение вакцины против инфекции COVID-19 детям в возрасте 6–11 лет в рамках клинических исследований начнётся 3 июня. Сейчас осуществляется набор добровольцев. Его коллега, вирусолог и профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью NEWS.ru рассказал, зачем нужен новый вариант препарата и чем он отличается от предыдущего, стоит ли ждать вакцину для детей до шести лет и чего ещё не хватает для эффективной борьбы с коронавирусом.

— Почему была сделана вакцина от COVID-19 для детей от 6 до 11?

— Ранее уже была выпущена вакцина для детей и подростков старше 12. Это просто следующий этап. Вакцина для возрастов от 6 до 11 лет не какое-то российское ноу-хау, её разрабатывают для всех возрастов. Наша вакцина будет на основе «Спутника V». Правда, я хочу сказать, что было бы ещё хорошо, чтобы новые варианты вакцин разрабатывались против новых вариантов штаммов коронавируса, против того же «омикрона». Та вакцина, которая применяется сейчас, она разработана против первоначального уханьского варианта. Все мировые вакцины созданы против этого варианта. Мы видим, что они не очень эффективны против «омикрона», слабо помогают против заражения. Хочу подчеркнуть при этом, что вакцина всё равно приносит пользу, она снижает тяжесть протекания заболевания, уменьшает смертность, но всё равно пора бы нам уже, конечно, сделать вакцину против «омикрона». Этот штамм будет актуален как минимум ещё несколько месяцев. Более того, нам следует разработать надёжную систему смены вакцинных вариантов при появлении новых штаммов коронавируса.

— Эта схема существует для других вакцин, созданных под другие вирусы?

— Да, конечно. Например, тщательно наблюдаются штаммы вирусов гриппа, и к ним каждый год или каждые два года подбираются новые варианты вакцины. Что-то похожее должно быть и с COVID-19. Потому что так, как сейчас, когда налажено большое производство, при этом применяется один вариант вакцины, в то время как вирус изменяется, — это не очень эффективно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— По какой причине этого ещё не сделано?

— Ну, работа над вакциной от штамма «омикрон» центром имени Гамалеи ведётся. Например, мы ещё в декабре сделали первую рекомбинанту, содержащую вставку варианта «омикрон». Однако серьёзные сложности наступают потом. Когда вы должны провести первую и вторую фазы испытания этого нового варианта вакцины. Точнее, и доклинические исследования, и испытания на людях. Это всё занимает время. Доклинические исследования могут занимать три месяца, потом, только после их завершения, вакцину можно ввести, а потом ещё надо отслеживать её эффективность.

— Вы можете хотя бы примерно назвать срок, когда институт Гамалеи может объявить, что вакцина против штамма «омикрон» готова?

— Нет, к сожалению. Я сейчас в отпуске и, честно говоря, несколько выпал из актуальной ситуации в институте Гамалеи. Думаю, я смогу сказать об этом через какое-то время. Кстати. Хочу отметить, что когда замена варианта вакцины «Спутник V» произойдёт, это будет очень затратной вещью. Так всегда происходит, когда одно производство останавливается и заменяется на какое-то другое. Это непростое дело. Но делать его нужно.

— Давайте вернёмся к варианту «Спутник V» для детей от 6 до 11 лет. Чем-то он отличается от предыдущих версий препарата?

— Только концентрацией, дозой. В варианте для детей от 12 до 18 была доза один на пять, а тут — один на десять.

— Можно ожидать варианта вакцины для детей младше шести лет? Есть в принципе в нём смысл?

— Ожидать можно, и смысл, конечно, есть. К этому вирусу чувствительны все возрасты. Маленькие дети не исключение. К счастью, у них болезнь протекает, как правило, значительно легче, хотя примеры летальных исходов тоже есть. Их очень мало, наверное, несколько тысячных процента, но для такой большой страны, как наша, это сотня детей. Поэтому смысл есть.