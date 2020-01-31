https://static.news.ru/photo/31d66750-43de-11ea-8494-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Популярность водки в России можно объяснить быстрым эффектом опьянения, который можно приравнять к кратковременному наркозу. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, второй причиной «успеха» напитка является экономическая выгода, складывающаяся из того, что один градус водки обходится дешевле других алкогольных напитков, сообщает РИА Новости.

Брюн считает, что чаще всего водку пьют не ради удовольствия, а для того, чтобы забыться, получить некий наркоз. По мнению нарколога, водка не помогают расслабиться, а наоборот тянет человека на активные действия.

Представить себе шумную компанию, которая пьёт пиво или сухое вино очень трудно, это обычно спокойный разговор, а когда пьют водку, представляется совсем другая картина, — заявил нарколог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нарколог Олег Забродин оценил правдивость распространённых поговорок про алкоголь. По словам специалиста, «пиво без водки — деньги на ветер» означает, что сочетание этих напитков вызывает более сильное опьянение. Он отметил, что для такого сильного эффекта нужно выпить слишком много пива.