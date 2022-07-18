«Попросить о судьбе страны»: паломники о походе к мощам Сергия Радонежского

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Крестный ход «От государя к преподобному» в Подмосковье в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры

Паломники, прибывшие к мощам Сергия Радонежского и иконе «Троица» Андрея Рублева в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, просят святого о личном и важном для страны, благодарят за помощь и молятся, сообщает РИАМО. Верующие из разных городов рассказали журналистам о своих пожеланиях и благодарностях.

Я считаю, что это мой долг, моя обязанность поклониться в очередной раз мощам преподобного. Хочется попросить о личном и о судьбе страны. Такая очередь не смущает, я готова на все, — сказала Мария Голубева из Сергиево-Посадского округа.

Татьяна Лачугина из Москвы пришла просить о здоровье родственников, Валентина из Мытищ — поблагодарить за то, что «солнце светит». Марина Протасова поделилась тем, что старается чаще бывать в таких духовных местах.

Икону «Троица» Андрея Рублева в ночь на 17 июля в первый раз после Октябрьской революции привезли в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде. Это сделали по просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В монастыре начинаются масштабные мероприятия, которые посвящены 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского.