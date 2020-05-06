Попова заявила об уникальности ситуации с COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/95af33dc-8f9d-11ea-9a26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России складывается уникальная в своём роде ситуация с распространением коронавируса. В ряде субъектов прирост заболеваемости не превышает 3%. Об том сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Безусловно, ситуация в России уникальна в силу особенностей нашей страны. В ряде регионов уже сегодня темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекции не превышают 3%, — сказала она в ходе совещания в режиме видеоконференции.

В России на 6 мая общее число инфицированных достигло 165 929 (+10 559 за последние сутки), 21 327 пациентов выздоровели (+1462 за последние сутки), умерли 1537 человек (+86 за последние сутки). В Москве 85 937 заболевших (+5858 за последние сутки), выздоровели 8458 (+588 за последние сутки), 866 умерли (+50 за последние сутки).

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране может начаться вторая волна заболеваемости COVID-19, если не будет создан популяционный иммунитет, писал NEWS.ru.