Попова заявила о необходимости увеличения срока нерабочих дней

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости увеличения числа карантинных дней в России. По её словам, принятых мер недостаточно для предотвращения распространения коронавируса.
Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше, — отметила она.
Попова добавила, что на данный момент важно не останавливаться на проведении начатых мероприятий. Это может привести к росту числа заболеваний в стране.
Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это безусловная задача нашего грядущего периода, — подчеркнула глава Роспотребнадзора.
NEWS.ru писал ранее о заявлении Поповой касательно распространения коронавируса на территории страны. Она отметила, что взрывного роста не наблюдается.
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