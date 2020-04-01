Попова заявила о необходимости увеличения срока нерабочих дней

https://static.news.ru/photo/a16fde6e-7432-11ea-b05e-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости увеличения числа карантинных дней в России. По её словам, принятых мер недостаточно для предотвращения распространения коронавируса.

Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше, — отметила она.

Попова добавила, что на данный момент важно не останавливаться на проведении начатых мероприятий. Это может привести к росту числа заболеваний в стране.

Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это безусловная задача нашего грядущего периода, — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

NEWS.ru писал ранее о заявлении Поповой касательно распространения коронавируса на территории страны. Она отметила, что взрывного роста не наблюдается.