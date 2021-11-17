Попова заявила о необходимости привить от гриппа переболевших COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости привить от гриппа всех переболевших COVID-19. Эти люди входят в группу риска, считает она. Об этом сообщает ТАСС. Также, по словам Поповой, более чем в 10 регионах России снижается заболеваемость COVID-19.

В Москве число заразившихся коронавирусом уменьшилось почти на 23%. Это максимальное снижение по стране, заявила Попова. Она добавила, что заболеваемость коронавирусом в настоящее время растёт только в одном регионе — Амурской области.

Очень важно допривить против гриппа то население, которое мы можем успеть привить, это нужно делать прямо срочно. Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. Это новая группа риска. <...> у нас группы риска для гриппа — это ослабленные, с эндокринной патологией, с хроническими болезнями легких, сердца, пожилые, беременные, маленькие дети. И у нас еще одна группа риска — это переболевшие коронавирусом, — сказала Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России от коронавируса скончались 1240 человек. Общее количество жертв инфекции на сегодняшний день составляет 257 837 человек.

За 24 часа выявлено 36 818 новых случаев заражения. Их количество ежедневно снижается с 12 ноября. Всего с начала пандемии COVID заразились более 9,1 млн россиян.

Из больниц по выздоровлении выписан 34 161 пациент. Всего за время пандемии с болезнью справились свыше 7,8 млн жителей страны.

В Москве за сутки зафиксировано 2606 новых случаев заражения. Скончались от коронавируса 97 жителей мегаполиса.