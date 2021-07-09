Попова заявила, что привитый человек не распространяет вирус

Сделавший прививку от коронавируса человек не распространяет вирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Привитый человек вирус не распространяет, если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, но это отдельная совсем история, — заявила она в эфире.

Попова добавила, что до сих пор в России зарегистрирован только один случай заражения индийским штаммом коронавируса от привитого. Это было в апреле этого года.

Женщина, которая, как выяснилось потом, была инфицирована этим вирусом, просто проходила плановое тестирование перед госпитализацией. <...> Она благополучно живёт, — резюмировала главный санитарный врач.

Ранее Попова рассказала, что самый распространённый в России штамм коронавируса — индийский. Он также называется «дельта». Им заражены 66% больных страны.