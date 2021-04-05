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Попова заявила, что до 40% россиян имеют антитела к COVID-19

08:34, 06 апреля 2021 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Антитела к коронавирусу имеют до 40% граждан России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В среднем до 40% граждан в различных регионах имеют антитела к новой коронавирусной инфекции после контакта с вирусом, — сообщила она в интервью газете «Известия».

При этом Попова подчеркнула, что никто не может знать, каким будет течение заболевания после заражения. Поэтому вакцинация является лучшим способом защитить себя и сохранить здоровье.

Глава Роспотребнадзора добавила, что вирус продолжает мутировать, однако на данный момент число мутаций затрагивает менее 1% генома.

Как писал NEWS.ru, ранее Попова призвала россиян привиться от коронавируса до майских праздников и начала сезона отпусков. Это позволит сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет. По её словам, власти для этого обеспечили все необходимые условия. Поэтому прививаться нужно всем, у кого есть такая возможность по состоянию здоровья. 

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