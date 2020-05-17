Попова выразила надежду на возможность открытия сезона отдыха в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 мая заявила, что надеется на возможность в 2020 году открытия сезона отдыха на территории российских курортов.
По её словам, необходимо следить за ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции в ближайшие две недели.
Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели, — сказала Попова в интервью журналистам телеканала «Россия 1».
Как ранее писал NEWS.ru, власти Севастополя изучают возможность начать курортный сезон с 15 июня при условии, что ситуация с коронавирусом в регионе улучшится. Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев.
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