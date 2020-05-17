Попова выразила надежду на возможность открытия сезона отдыха в России

https://static.news.ru/photo/ea7acf30-980c-11ea-bd6d-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 мая заявила, что надеется на возможность в 2020 году открытия сезона отдыха на территории российских курортов.

По её словам, необходимо следить за ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции в ближайшие две недели.

Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели, — сказала Попова в интервью журналистам телеканала «Россия 1».

Как ранее писал NEWS.ru, власти Севастополя изучают возможность начать курортный сезон с 15 июня при условии, что ситуация с коронавирусом в регионе улучшится. Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев.