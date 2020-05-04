Общество

Попова: всплеск заражений коронавирусом должен насторожить россиян

13:47, 04 мая 2020 29
Анна Попова Анна Попова Фото: government.ru

Резкий рост числа инфицированных коронавирусом, наблюдаемый в последние дни, говорит о том, что расслабляться пока рано. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В эпидемиологии нет такого — судить по одному дню... пока это всплеск, значимая цифра, и сегодня она должна насторожить наших граждан, насторожить и ещё раз заставить задуматься о том, всё ли мы делаем правильно, — цитирует её РИА Новости.

Она призвала внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать меры самоизоляции.

Ранее Попова сообщила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса нового типа невозможно независимо от принятых мер. Как пояснила глава Роспотребнадзора, вирус не прекратит циркулировать, даже если границы страны закрыты, потому что определённые контакты с другими регионами сохраняются. Таким образом, риски появления новых очагов заражения остаются, писал NEWS.ru.

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