Попова: всплеск заражений коронавирусом должен насторожить россиян

Фото: government.ru

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не закончил исследование по катастрофе SSJ 100 в Шереметьево к годовщине инцидента. На сроки окончания работ влияют ограничения в связи с пандемией COVID-19, введённые в других государствах и организациях, участвующих в расследовании.

В частности, к настоящему времени не завершены исследования блоков противопожарной защиты (FPC), физики возникновения и распространения пожара после приземления лайнера, а также последовательность разрушения его конструкций. Без результатов этих исследований...