Попова сказала, когда будет заметен результат из-за нарушения карантина

https://static.news.ru/photo/e8ea7b78-8dff-11ea-b993-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Результат нарушения карантинного режима, введённого из-за распространения коронавируса, заметен через семь-восемь дней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Любое нарушение, как мы видим в некоторых субъектах <...> да, мы нарушили, мы свободные и вольные люди, результат виден через 7-8 дней. Он очень тяжёлый, для кого-то — крайне печальный. Люди начинают болеть. И болеть тяжело, — сказала руководитель ведомства в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Попова сообщила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса нового типа невозможно независимо от принятых мер. Как пояснила глава Роспотребнадзора, вирус не прекратит циркулировать, даже если границы страны закрыты, потому что определённые контакты с другими регионами сохраняются. Таким образом, риски появления новых очагов заражения остаются, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10581 за последние сутки), 18 095 человек выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.