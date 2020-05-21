Общество

Попова рассказала о жизни после снятия ограничений из-за COVID-19

09:19, 22 мая 2020 29
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне должны будут соблюдать некоторые требования и после снятия ограничений и отмены режима самоизоляции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, это касается и социального дистанцирования, и правил дезинфекции.

Конечно, безусловно, мы к этому стремимся. Однако режим определённых требований, уже не ограничений, а требований, необходимо будет соблюдать — это и социальная дистанция, и новые правила по дезинфекции, и новые требования к организации общественных пространств, — сообщила она в интервью РИА Новости.

Всё это, по мнению Поповой, нужно организовать так, чтобы качество жизни при этом не пострадало.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске первого этапа смягчения ограничений, связанных с коронавирусом. Запреты начнут снимать 25 мая. В этот день откроется каршеринг. Однако взять машину можно будет не меньше чем на пять дней. При этом на территории города будут действовать только цифровые пропуска, оформленные властями столицы, писал NEWS.ru.

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