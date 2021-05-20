Попова рассказала, где чаще всего россияне заражаются COVID-19

https://static.news.ru/photo/3d5ee844-b9f4-11eb-b601-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чаще всего россияне заражаются коронавирусом в общественном транспорте и дома. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

Пока остаётся транспорт, но заражение в домашних очагах у нас — самое большое количество, — заявила руководитель ведомства.

Она добавила, что нередко люди инфицируются также в магазинах и заведениях общепита. Попова призвала не пренебрегать масками и перчатками и помнить о соблюдении дистанции. По её словам, соблюдение мер предосторожности позволит избежать третьей волны коронавируса.

Ранее директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов посетовал на то, что темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего. Он отметил парадоксальность ситуации: в стране зарегистрировано несколько вакцин от COVID-19, но граждане не спешат прививаться. По мнению эксперта, некоторую роль в этом играет движение антипрививочников.