Попова призвала учителей привиться от COVID-19 к началу учебного года

К началу нового учебного года учителям нужно привиться от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

Конечно, очень хочется, чтобы педагоги пришли в школу уже привитыми, чтобы для них рисков никаких не возникало. Так же, как и родители, которые будут провожать детей в школу, — сообщила она.

Попова добавила, что обеспечить безопасное начало учебного года должна иммунизация населения. Кроме того, есть опыт прошлого года, санитарные правила и методические рекомендации, которые должны обеспечить безопасность учителей и учеников.

Ранее сообщалось, что новый учебный год начнётся с прежними рекомендациями Роспотребнадзора. Ограничение массовых мероприятий, контроль за дезинфекцией классов, ежеутренняя проверка температуры и разделение классов позволили школам в прошлом году работать очно.