Попова призвала учителей привиться от COVID-19 к началу учебного года
Александр Чеков
Александр Чеков
14:42, 06 августа 2021
Анна ПоповаФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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К началу нового учебного года учителям нужно привиться от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».
Конечно, очень хочется, чтобы педагоги пришли в школу уже привитыми, чтобы для них рисков никаких не возникало. Так же, как и родители, которые будут провожать детей в школу, — сообщила она.
Попова добавила, что обеспечить безопасное начало учебного года должна иммунизация населения. Кроме того, есть опыт прошлого года, санитарные правила и методические рекомендации, которые должны обеспечить безопасность учителей и учеников.
Ранее сообщалось, что новый учебный год начнётся с прежними рекомендациями Роспотребнадзора. Ограничение массовых мероприятий, контроль за дезинфекцией классов, ежеутренняя проверка температуры и разделение классов позволили школам в прошлом году работать очно.