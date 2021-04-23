Попова предупредила о возможном осложнении ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/1ab21462-a421-11eb-a355-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавируса в России может усложниться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

Она отметила, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 в стране замедляются. В настоящее время в регионах выявлено 255 случаев заражения британским штаммом и 25 — южноафриканским. Большинство из них являются завозными. Однако данных о том, что эти разновидности коронавируса распространяются быстрее других, нет.

Попова добавила , что на границе России на всех видах пунктов пропуска усилен санитарный контроль с целью не допустить распространения на территории страны мутаций COVID-19.

Ранее сообщалось, что экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предсказал рост числа заражения коронавирусом из-за переменчивой погоды. Однако, по его словам, он не будет критичным и речи о новой волне заболеваемости не идёт.

Врач-эпидемиолог Елена Белякова, в свою очередь, предупредила о возможном росте заболеваемости в период майских праздников. Она пояснила, что риск заражения возрастает во время семейных застолий и пикников.