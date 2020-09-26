Попова назвала причину роста числа заразившихся коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/54609ee8-ffdc-11ea-a089-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост заболеваемости коронавирусом в РФ связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мы наблюдаем рост. Начался он с последних чисел августа. Сегодняшние риски <...> связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. Он связан с тем, что люди не соблюдают требования, поэтому главная задача — вернуться не к страху, не к испугу, а именно к настороженности по отношению к новой инфекции, — сказала руководитель ведомства в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1».

Всемирная организация здравоохранения считает, что от коронавируса погибнет до двух миллионов человек, прежде чем эффективная вакцина от COVID-19 станет массово доступной. Об этом 25 сентября на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, сейчас есть проблемы, в частности в финансировании, производстве и оценке вакцин от коронавируса. В то же время директор программы ВОЗ отметил, что смертность среди госпитализированных больных снижается, поэтому у мира есть возможности извлечь уроки из предыдущих девяти месяцев, чтобы не допустить гибели людей.

В России зафиксировано 7523 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 1 143 571, из них в настоящее время заражены 183 196 человек. Больше всего инфицированных выявлено в Москве — 1792 человека, 17 человек скончались. Всего в России от вируса умерли 20 225 человек, в том числе 169 — за минувшие сутки. Число излечившихся от недуга составляет 940 150, писал NEWS.ru.