Попова назвала отмену ограничительных мер в регионах преждевременным шагом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение об отмене ограничительных мер, введённых для борьбы с эпидемией COVID-19 в некоторых регионах. По словам главы ведомства, к этому руководство субъектов подталкивает снижение заболеваемости, однако этот шаг преждевременный. Об этом Попова заявила на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В некоторых субъектах, как только начинается снижение (заболеваемости. — NEWS.ru), сразу же отменяют те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано, — сказала Попова.

Это также связано с тем, что общие цифры по заболеваемости коронавирусом сохраняются в России на довольно высоком уровне, а где-то продолжает фиксироваться рост числа новозаражённых.

Рост заболеваемости сохраняется пока в 18 субъектах РФ, — подчеркнула глава ведомства.

Ранее стало известно, что в двух регионах России депутаты поддержали внесённый в Госдуму федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. В частности, речь идёт о Рязанской области и Удмуртии.

Ограничения на поездки заработали в Татарстане. В общественный транспорт Казани из-за отсутствия QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесённой инфекции перестали пускать людей.