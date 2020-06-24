Попова: на Красной площади приняты все меры профилактики от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b161f1ce-b5e9-11ea-b95c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Красной площади в день проведения парада, посвящённого 75-й годовщине Победы, приняты все необходимые меры эпидемиологической защиты.

Об этом она сказала, комментируя вопрос об обеспечении безопасности гостей и участников мероприятия. По словам главного санитарного врача РФ, принятые меры призваны снизить к минимуму риски распространения коронавируса, передаёт ТАСС.

Приняты все необходимые меры для того, чтобы рисков не было никаких, — заявила Попова.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о переносе парада Победы с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, присутствовать на мероприятии будут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины и Абхазии. Помимо глав государств и ветеранов, на Красную площадь 24 июля приглашены также члены правительства РФ, врачи и волонтёры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин намерен пообщаться с лидерами стран, приглашёнными в Москву на парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.