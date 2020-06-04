Попова: единой вакцины от коронавируса в России не будет

https://static.news.ru/photo/bf464fe4-a651-11ea-afb8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вакцина от коронавируса не будет единой для всех. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, будет разработано сразу несколько препаратов, предназначенных для разных групп населения.
Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп, — цитирует её ТАСС.
По словам Поповой, сроки появления вакцины пока неясны.Делать какие-либо прогнозы пока рано, считает глава Роспотребнадзора.
Количество заболевших COVID-19 во всём мире преодолело планку в 6,5 млн. Свыше 386 тысяч пациентов скончались. В России, согласно последним данным, выявлено 432,2 тысячи случаев заражения. Исцелились 195,5 тысячи человек, 5,2 тысячи умерли.
Ранее NEWS.ru писал, что российскую вакцину от COVID-19 передали в Минобороны для испытаний. Они будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства. Ранее специалисты этого центра изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома.
Эксперимент стартовал 3 июня. Министерство обороны России отобрало для апробации препарата 50 человек.