Попова: единой вакцины от коронавируса в России не будет

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В столичный регион на следующей неделе придёт июльская жара. Столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов. Об этом сообщила главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

Минимальная температура ночью около плюс 10 градусов, днём в субботу — плюс 21 градус, а в воскресенье ещё теплее — плюс 24 градуса. Среднесуточная температура воздуха впервые с начала июня...